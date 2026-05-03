Бывший глава ГУР Минобороны Украины Василий Бурба и экс-сотрудник спецслужб Роман Червинский могли стоять за организацией диверсии на газопроводах «Северный поток». К такому выводу пришел «Ъ», ознакомившись с книгой главного корреспондента The Wall Street Journal в Европе Бояна Панчевски, посвященной обстоятельствам подрывов.

Как следует из книги, идея атаки на инфраструктуру возникла весной 2022 года среди военнослужащих Сил специальных операций Украины. Планирование операции, по данным автора, осуществляли фигуры, обозначенные как «генерал» и «полковник». Сопоставление фактов и биографических данных позволяет идентифицировать их как Василия Бурбу и Романа Червинского, ранее занимавших ключевые позиции в украинских силовых структурах.

В книге указывается, что Бурба и Червинский на протяжении нескольких лет участвовали в операциях против России, включая диверсионную деятельность и специальные миссии. Также приводятся сведения об их взаимодействии с западными спецслужбами, в том числе с ЦРУ, включая обучение и регулярные контакты. Отмечается, что сотрудничество носило взаимный характер: западные партнеры получали доступ к информации и агентурным возможностям, тогда как украинская сторона рассчитывала на финансовую и техническую поддержку.

Россия считает изложенную в книге версию несостоятельной. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее специально распространили в западном медиапространстве. Дипломат полагает, что книга пытается пустить общественное мнение по ложному следу. РФ настаивает, что подрыв не мог быть организован небольшой группой диверсантов. За ним, считает Москва, стоят мощные государственные игроки, США и их европейские партнеры.

