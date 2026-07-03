Решение Федеральной прокуратуры Германии предъявить официальные обвинения предполагаемому участнику подрыва газопроводов «Северный поток» широко освещается в мире. Эксперты говорят о неловком положении, в котором оказались украинские лидеры, угрозе отношениям Берлина и Киева и шансе «Альтернативы для Германии» активизировать усилия по прекращению немецкой помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

«Больше не спрятаться»: обвинение по делу «Северного потока-2» ставит Зеленского в неловкое положение подозреваемого

В Гамбурге набирает обороты политически взрывоопасное уголовное дело. Произошло то, что многие долгое время считали невозможным. Федеральная прокуратура предъявила обвинение подозреваемому в соучастии во взрыве газопровода «Северный поток-2». Подозреваемый — гражданин Украины, обвиняемый, в частности, в «военном преступлении» — нападении на гражданские объекты. Может быть доказана причастность украинского правительства, что окажет еще один эффект взорвавшейся бомбы в дипломатическом аспекте… По мере приближения даты суда давление на Зеленского усиливается… Если дело дойдет до суда, украинское правительство больше не сможет избегать уголовного преследования… Выдвижение обвинений пока не гарантирует то, что суд состоится, однако он становится вероятнее, а доказательства против (обвиненного.— “Ъ”) неопровержимы… Возможный судебный процесс будет взрывоопасным… с точки зрения СМИ, с юридической и политической точек зрения. Возможно, с моральной и этической.

Немецкая прокуратура обвиняет Киев в организации диверсии на «Северном потоке»

Немецкая прокуратура обвинила «украинские государственные органы» в организации взрыва газопроводов «Северный поток»… в 2022 году. Это обвинение, вероятно, усилит напряженность в отношениях Киева с Берлином, который является крупнейшим военным союзником (Украины.— “Ъ”)… Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая против военной поддержки Украины со стороны Германии, скорее всего, воспользуется этим делом накануне сентябрьских выборов как инструментом давления на правительство с целью прекращения оказания помощи Киеву. АдГ лидирует в общенациональных опросах общественного мнения.

«Северный поток»: немецкие прокуроры обвиняют украинские власти в подрыве газопровода: «Киев заказал эту диверсию»

Впервые в ходе немецкого расследования по делу о диверсии на газопроводе установлен уровень ответственности, выходящий за рамки непосредственных исполнителей… Федеральная прокуратура в Карлсруэ считает, что операция, проведенная в сентябре 2022 года, была заказана украинскими государственными органами. На протяжении почти трех лет гипотеза об украинском участии смешивалась с другими версиями: от причастности России до участия западных спецслужб, не находя при этом судебного подтверждения. С вынесением обвинительного заключения в Гамбурге немецкое расследование делает первый шаг к установлению конкретной политической ответственности в деле, которое на протяжении четырех лет ложится тяжким бременем на отношения Берлина и Киева.

Обвинения в военных преступлениях: Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому во взрыве «Северного потока»

Долгое время диверсия на «Северном потоке» оставалась безнаказанной. Была ли атака на газопровод «Северный поток» в сентябре 2022 года военным преступлением? Федеральная прокуратура Германии обвиняет украинца Сергея К. именно в этом. До сих пор никто не был привлечен к ответственности за атаку, критики обвиняют германское правительство в том, что оно мало делает для выяснения обстоятельств дела.

Сергей К., по-видимому, не может сослаться на привилегию комбатанта, в соответствии с которой законные военные действия со стороны военнослужащих страны—участницы конфликта не подлежат преследованию. Во-первых, это не распространяется на совершенные военнослужащими секретные операции, во-вторых, трубопроводы считаются гражданскими объектами. Контраргумент в этом случае звучит так: газопроводы, будучи российскими проектами, являются законной военной целью.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов