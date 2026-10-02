Операторам «Северных потоков» отказали в статусе соистцов по делу о подрыве

Высший земельный суд Гамбурга не допустил операторов «Северных потоков» к участию в рассмотрении дела о подрыве трубопроводов осенью 2022 года в качестве соистцов. Суд счел, что заявитель не понес серьезных экономических последствий, и не нуждается в процессуальной защите, указано в пресс-релизе.

Немецкий уголовно-процессуальный кодекс предполагает, что пострадавший может присоединиться к государственному обвинению как соистец. Суд должен признать, что это необходимо для защиты его интересов по «особым причинам», включая тяжелые последствия деяния.

Судьи посчитали, что в этом случае таких оснований нет, поскольку повреждение газопроводов не ограничило процессуальную дееспособность операторов или дееспособность их руководящих органов и представителей. Предполагаемую сумму ущерба в «сотни миллионов евро» суд не счел критической, сославшись на инвестиционные расходы на строительство: €7,4 млрд и €9,5 млрд соответственно.

«Таким образом, стоимость восстановления составляет долю, которая по общепринятым меркам не позволяет квалифицировать данный ущерб как полную экономическую гибель объекта»,— объяснили в суде. Участвовать в процессе как гражданские истцы операторы «Северных потоков» также не могут, так как обвиняемые не собираются подавать ответные иски.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Федеральная прокуратура Германии считает, что план подрыва организован по указанию властей Украины. Обвиняемыми по делу проходят несколько граждан страны, включая бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова. Немецкие правоохранительные органы считают, что он руководил группой из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах.