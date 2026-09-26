Дмитриев допустил открытие «Северного потока» при сотрудничестве России и ФРГ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Фактическое восстановление «Северных потоков» потребовало бы сначала удалить воду из разрушенных ниток, стабилизировать их и отремонтировать поврежденные участки. В качестве одного из вариантов ремонта рассматривалась установка заглушек по обе стороны повреждений с последующим вытеснением воды из труб; предварительная оценка Nord Stream AG в марте 2024 года составляла €1,2–1,35 млрд с учетом замены утраченного газа.

Работы осложняются не только техническими условиями. После аварии в сентябре 2022 года к месту повреждения нельзя было сразу подойти из-за утечки газа, а начавшийся в октябре сезон штормов ограничивал проведение операций; дополнительно возникали вопросы о подрядчике, поскольку оператор «Северного потока-2» находился под санкциями и в процедуре банкротства.

Даже отремонтированный газопровод не означал бы автоматического возобновления поставок. В марте 2025 года в Германии исключали поставки через «Северный поток-2», поскольку оставшаяся труба не была сертифицирована; ранее, в 2023–2024 годах, перспективу ремонта связывали с завершением конфликта, долгосрочным спросом и высокими ценами на газ, тогда как немецкое правительство не поддерживало возвращение к закупкам российских энергоносителей.