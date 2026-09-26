Дмитриев допустил открытие «Северного потока» при сотрудничестве России и ФРГ
При совместной работе России и немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» странам удастся открыть газопроводы «Северный поток», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Совместными усилиями мы вновь откроем "Северный поток"»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал публикацию сопредседателя АдГ Тино Крупалла, который призвал провести международное расследование подрыва газопроводов и восстановить работу «Северного потока».
«Северный поток 1» и «Северный поток 2» подорвали в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры Германии, приказ отдали власти Украины. Власти ФРГ подозревают в причастности гражданина Украины Сергея Кузнецова. В июле ему предъявили обвинение. Помимо него, в операции участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы, считает следствие.
Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».
Фактическое восстановление «Северных потоков» потребовало бы сначала удалить воду из разрушенных ниток, стабилизировать их и отремонтировать поврежденные участки. В качестве одного из вариантов ремонта рассматривалась установка заглушек по обе стороны повреждений с последующим вытеснением воды из труб; предварительная оценка Nord Stream AG в марте 2024 года составляла €1,2–1,35 млрд с учетом замены утраченного газа.
Работы осложняются не только техническими условиями. После аварии в сентябре 2022 года к месту повреждения нельзя было сразу подойти из-за утечки газа, а начавшийся в октябре сезон штормов ограничивал проведение операций; дополнительно возникали вопросы о подрядчике, поскольку оператор «Северного потока-2» находился под санкциями и в процедуре банкротства.
Даже отремонтированный газопровод не означал бы автоматического возобновления поставок. В марте 2025 года в Германии исключали поставки через «Северный поток-2», поскольку оставшаяся труба не была сертифицирована; ранее, в 2023–2024 годах, перспективу ремонта связывали с завершением конфликта, долгосрочным спросом и высокими ценами на газ, тогда как немецкое правительство не поддерживало возвращение к закупкам российских энергоносителей.