Сотня страниц улик против диверсанта

План подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» был разработан и реализован по указанию украинских властей, заявили 2 июля в Федеральной прокуратуре Германии. Такой вывод сделан в обвинительном заключении в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова. По версии следствия, он руководил операцией по уничтожению газопроводов, собраны веские доказательства его вины. Теперь диверсанту грозит до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кузнецов был арестован в Италии по запросу германских властей, и после того, как итальянский суд дал согласие на его экстрадицию, подозреваемый 28 ноября 2025 года был под охраной доставлен в Германию

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Сергей Кузнецов был арестован в Италии по запросу германских властей, и после того, как итальянский суд дал согласие на его экстрадицию, подозреваемый 28 ноября 2025 года был под охраной доставлен в Германию

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Первые сообщения в немецких СМИ о предъявлении обвинений в подрыве газопроводов начали появляться вечером 1 июля со ссылкой на источники. А уже утром следующего дня была обнародована официальная информация Федеральной прокуратуры Германии, выдвинувшей обвинения против предполагаемого участника подрыва газопроводов «Северный поток» и назвавшей его имя. Это 50-летний Сергей Кузнецов, бывший сотрудник СБУ и дайвер, задержанный в августе 2025 года в Италии, а затем экстрадированный в ФРГ.

В обвинительном заключении содержится более ста страниц, в которых описана версия происшедшего и говорится, что теракт был организован по инициативе украинских властей с целью перекрыть поставки российского газа в Германию.

Следствие считает, что Сергей Кузнецов был соучастником военного преступления, а именно подрыва объекта энергетической инфраструктуры. Предполагается, что в 2022 году он, находясь на воинской службе, возглавлял группу из нескольких водолазов, специалиста по взрывчатым веществам и шкипера, которая прибыла на место теракта на 15-метровой яхте «Андромеда».

Сам Сергей Кузнецов по поддельному паспорту въехал в Германию через Польшу 4 сентября 2022 года. Вместе с группой он загрузился на яхту, заранее арендованную в немецком курортном городе Росток на берегу Балтийского моря. Оттуда экипаж доплыл до датского острова Борнхольм, где водолазы прикрепили взрывчатку к газопроводам. Взрыв произошел 26 сентября 2022 года.

Теперь суду в Гамбурге нужно будет принять решение о начале процесса. По данным Suddeutsche Zeitung, доказательства в отношении Сергея Кузнецова более чем убедительны:

после задержания в Италии мужчина звонил своим родственникам и в ходе разговоров признал свою роль в подрыве газопроводов. Доказывающие его вину улики были также найдены в его смартфоне.

Защита Сергея Кузнецова после его задержания в августе 2025 года ссылалась на то, что он не может быть привлечен к ответственности, так как обладает «иммунитетом»: подрыв «Северных потоков» был осуществлен в рамках войны с Россией и Сергей Кузнецов действовал как «солдат». Такую трактовку в Германии отвергли, так как тайные операции не попадают под соответствующий параграф международного права, а взорванные газопроводы считаются объектом гражданской инфраструктуры. В Германии также указали, что имеют право привлечь Сергея Кузнецова к уголовной ответственности, несмотря на то, что теракт был совершен в международных водах, поскольку именно ФРГ является пострадавшей стороной. Теперь Сергею Кузнецову грозит до десяти лет лишения свободы. Его защита пока не давала комментариев, указав на необходимость ознакомиться с обвинительным заключением.

Немецкая федеральная прокуратура пыталась привлечь к ответственности и одного из водолазов, который участвовал в диверсии. Он был задержан в Польше, но затем отпущен на свободу после того, как Варшава отклонила запрос немецкой стороны на его экстрадицию. Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснял это решение тем, что преследование этого человека и его экстрадиция в другое государство не отвечают интересам страны: в Варшаве всегда выступали против строительства «Северного потока-2».

Украинские власти пока не комментировали выводы Федеральной прокуратуры ФРГ.

Вероника Вишнякова