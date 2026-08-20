Арестован с третьей попытки

В Хорватии задержали участника операции по подрыву газопроводов «Северный поток». Им оказался профессиональный дайвер Владимир Журавлев, которому ранее дважды удавалось избежать выдачи немецкому правосудию. В 2024 году польские власти позволили ему скрыться, а в 2025-м Польша отказалась выдавать диверсанта Германии. Теперь его судьба зависит от того, что решат власти Хорватии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывший инструктор по дайвингу, обладающий редкими навыками глубоководного погружения, украинец Владимир Журавлев долгое время казался неуловимым. Европейский ордер на его арест немецкий суд выдал еще в июне 2024 года, когда диверсант находился в Польше. Соответствующие документы Берлин передал Варшаве, но не сразу внес Журавлева в базу Интерпола. В Польше этим воспользовались и позволили дайверу выехать на родину на машине военного атташе посольства Украины. Во второй раз в сентябре 2025 года ему повезло чуть меньше: Журавлев таки был задержан в Польше и помещен под стражу, но уже 17 октября оказался на свободе: суд отказался удовлетворить немецкий запрос о его экстрадиции.

Теперь же диверсант был задержан в Хорватии, в небольшом курортном городе Пула по запросу Германии и помещен под стражу 19 августа.

Украинец приехал туда, чтобы поработать техническим консультантом на съемках голливудского фильма «Остров Змеиный», сюжет которого основан на истории подрыва «Северных потоков». На самом деле фильм не имеет отношения к указанному острову — как объясняют его создатели, этот топоним был взят «в качестве символа украинского сопротивления».

Режиссером картины выступает Даг Лайман, автор серии боевиков о Джеймсе Борне и шпионского ромкома «Мистер и миссис Смит», а главные роли играют актеры Шон Пенн и Эдриен Броуди. Журавлев должен был консультировать участников съемок по специфике погружения на глубину 80 м.

Журавлева считают одним из ключевых участников операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года.

Немецкое следствие предполагает, что он входил в состав группы из нескольких военных, глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам, которыми руководил действующий сотрудник ВСУ Сергей Кузнецов. Группа состояла из восьми человек, которые въехали по поддельным паспортам в Польшу и направились в немецкий курортный город Росток, где зафрахтовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда».

Судно зашло в польский порт Колобжег для дозаправки, после чего взяло курс к датскому острову Борнхольм для совершения теракта. Журавлев вместе с супружеской парой дайверов Евгением и Светланой (их фамилия не разглашается) выполнял главную работу. Прокуратура ФРГ рассматривает его и Евгения как двух ключевых исполнителей, которые непосредственно устанавливали взрывчатку на трубы газопровода.

Журавлева обвиняют сразу по трем уголовным статьям: диверсия, организация взрыва с использованием опасных веществ и нанесение умышленного ущерба критической инфраструктуре. В случае если он будет признан виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дойдет ли дело до суда, пока неясно: во многом это будет зависеть от позиции Хорватии. Однако шансы на то, что Журавлев в итоге будет передан ФРГ, довольно высоки.

В случае с Польшей речь шла о политической позиции руководства страны, включая премьера Дональда Туска, которое считает справедливым и оправданным подрыв российских газопроводов в условиях военного конфликта. Из этого же исходил и польский суд, нашедший лазейки в европейском законодательстве, позволяющие не выдавать Германии украинца. У Хорватии же отсутствует жесткая политическая позиция по этому вопросу, так что шансы на выдачу задержанного ФРГ достаточно высоки.

Тем более перед глазами Загреба есть пример Италии, которая в августе 2025 года задержала на своей территории Сергея Кузнецова и спустя три месяца выдала его Германии. Сейчас предполагаемый руководитель операции дожидается начала судебного процесса, который назначен на 26 октября. Слушания пройдут в Высшем земельном суде Гамбурга.

Официальное обвинение украинцу предъявили еще 1 июля. В 136-страничном документе подробно перечисляются доказательства его причастности к подрыву газопроводов и указано, что Кузнецов действовал по заданию украинских властей. У его адвокатов есть срок до 21 августа, чтобы представить суду свои возражения по поводу обоснованности обвинений.

Вероника Вишнякова