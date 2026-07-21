Stern: обвиняемый ФРГ в подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый властями Германии в подрыве «Северных потоков», сказал в частном телефонном разговоре, что на момент взрыва служил в вооруженных силах Украины и работал на СБУ. Об этом сообщает Stern со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры Германии.

В обвинительном заключении идет речь о прослушанном телефонном разговоре Сергея Кузнецова с женой. В тот момент он находился под стражей в Италии. В разговоре мужчина упомянул, что чувствует себя брошенным своей страной, и сказал, что хочет поговорить с командиром по имени Роман.

Прокуратура Германии представила первое обвинительное заключение по делу 1 июля. В нем утверждается, что приказ о подрыве «Северного потока» и «Северного потока-2» отдали власти Украины. При этом у немецких властей есть только косвенные доказательства, пишет Stern.

«Северные потоки» подорвали в сентябре 2022 года. По версии Генпрокуратуры ФРГ, помимо Сергея Кузнецова, в операции участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы. Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии. В октябре суд в Италии постановил выдать его Германии. Спустя месяц его арестовал суд в Германии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».