Немецкий суд погрузился на самое дно

Далее эксперт пустился в детали: он рассказал, что в среднем опытный водолаз тратит от 4 до 5 минут на то, чтобы опуститься на глубину 74 м. Там у него есть 15 минут, после чего ему нужно возвращаться на поверхность. При этом возвращение с такой глубины — процесс очень медленный из-за риска декомпрессии на фоне изменения давления. Поэтому каждый спуск мог в общей сложности длиться более двух часов.