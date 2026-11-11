Немецкий суд погрузился на самое дно
Разбирательство по делу о подрыве «Северных потоков» дошло до конкретики
Продолжающийся в Германии судебный процесс над Сергеем Кузнецовым, которого считают руководителем операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», дошел до разбора обстоятельств диверсии. 10 ноября в суде Гамбурга выступил эксперт бундесвера, который детально проанализировал процесс закладки взрывчатки для подрыва газопроводов и оценил, могли ли украинцы реализовать свой план технически. Его вердикт однозначен: такая диверсия действительно была под силу квалифицированным водолазам.
Ганзейский высший земельный суд в Гамбурге, где с октября рассматривают дело бывшего офицера Службы безопасности Украины Сергея Кузнецова, провел 10 ноября очередное заседание. На нем в качестве эксперта выступил минер-водолаз бундесвера, капитан 2-го ранга, который подробно разъяснил суду, как, по его мнению, проходила финальная часть диверсионной операции.
Взрыв, в результате которого были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», произошел 26 сентября 2022 года южнее датского острова Борнхольм в Балтийском море. Немецкие правоохранители убеждены, что за подрывом газопровода стоит группа украинцев во главе с Кузнецовым, которая арендовала в Германии парусную яхту «Андромеда», добралась на ней до места диверсии и закрепила взрывчатку на «Северных потоках». Всего, по версии следствия, в период с 10 по 22 сентября 2022 года на трубопроводах было установлено как минимум шесть взрывных зарядов.
По словам эксперта, наиболее эффективно выполнить такую задачу и погрузиться на глубину около 80 м могли бы два водолаза с одинаковым снаряжением.
При этом такие погружения должны быть не просто детально спланированы, но и отрепетированы до безупречности. Причина в том, что банальный холод и плохая видимость из-за темноты на глубине кратно снижают вероятность успеха операции.
Далее эксперт пустился в детали: он рассказал, что в среднем опытный водолаз тратит от 4 до 5 минут на то, чтобы опуститься на глубину 74 м. Там у него есть 15 минут, после чего ему нужно возвращаться на поверхность. При этом возвращение с такой глубины — процесс очень медленный из-за риска декомпрессии на фоне изменения давления. Поэтому каждый спуск мог в общей сложности длиться более двух часов.
Взрывчатку, помещенную в водолазные баллоны, подрывники, по версии следствия, опускали на дно по донному тросу. Но эксперт бундесвера считает, что проще было соединить взрывные устройства друг с другом и разово опустить их на дно, а потом закрепить на нитках газопроводов грунтовым штырем. «Это легко осуществимо. Весь материал, включая все запасные баллоны (с воздухом.— “Ъ”), я бы взял за раз»,— пояснил он.
Эксперт также предположил, что украинские водолазы использовали для погружения не обычный сжатый воздух, а «тримикс» из гелия, азота и кислорода, который они вдыхали через специальный ребризер. Он пояснил, что при погружениях более чем на 80 м сжатый воздух стараются не использовать, так как «кто-то может погибнуть». Операция, убежден водолаз, проходила ночью и провести ее с борта «Андромеды» было более чем реально.
Кузнецов, который в момент выступления эксперта находился в зале суда, молча и с большим вниманием слушал выступление коллеги. Еще в октябре он отказался давать показания, так как, по словам его адвоката, в противном случае мог бы быть осужден уже у себя на родине за раскрытие информации.
Бывший офицер СБУ был задержан в августе 2025 года в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии по ордеру Федеральной прокуратуры Германии и в октябре того же года выдан властям ФРГ. Прокуратура выдвинула против Кузнецова обвинения в «применении запрещенных методов войны, заключающихся в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий». Следователи считают, что он руководил всей операцией по подрыву «Северных потоков» и лично стоял за штурвалом «Андромеды». Немецкое законодательство классифицирует его действия как военное преступление, за совершение которого Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. До середины декабря в Гамбурге пройдет 16 судебных слушаний по делу, и разбирательство планируется продолжить в январе и феврале 2027 года.
Кузнецов не единственный обвиняемый в диверсии. В августе 2026 года в Хорватии был задержан профессиональный водолаз Владимир Журавлев, которого подозревают в закладке взрывных устройств. Хорватский суд уже одобрил его экстрадицию в Германию, но защита Журавлева пытается оспорить это решение.