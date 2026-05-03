Журналист WSJ рассказал о привлечении гражданских к подрыву «Северных потоков»

В книге корреспондента The Wall Street Journal Бояна Панчевски, с которой ознакомился «Ъ», приводятся подробности подготовки операции по подрыву газопроводов «Северный поток», включая элементы, которые автор описывает как нестандартные и противоречивые.

Согласно изложенной версии, один из организаторов, бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, настоял на включении в группу гражданских водолазов женщины, фигурирующей под условным именем «Фрейя». По данным книги, речь может идти о Валерии Чернышевой — рекордсменке по глубоководному погружению среди женщин на Украине.

Автор утверждает, что участие гражданского специалиста объяснялось необходимостью создания прикрытия для операции. По версии господина Панчевски, Роман Червинский полагал, что присутствие женщины на борту яхты «Андромеда» могло снизить подозрения во время передвижения группы по Балтийскому морю, особенно в несезонный период для маломерных туристических судов. В качестве возможной легенды рассматривались различные объяснения присутствия экипажа в регионе, включая версию о съемках порно.

Россия считает изложенную в книге версию несостоятельной. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее специально распространили в западном медиапространстве. Дипломат полагает, что книга пытается пустить общественное мнение по ложному следу. РФ настаивает, что подрыв не мог быть организован небольшой группой диверсантов. За ним, считает Москва, стоят мощные государственные игроки, США и их европейские партнеры.

