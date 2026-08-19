В Хорватии задержали украинского водолаза по делу о подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании еще одного подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Согласно заявлению ведомства, гражданин Украины Владимир З. был задержан в Хорватии местной полицией на основании европейского ордера.

Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемый — «профессиональный водолаз». Ожидается его экстрадиция в Германию.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море близ датского острова Борнхольм. Согласно основной версии немецкого следствия, подрыв совершила группа из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах. В августе 2025 года по подозрению в причастности к подрыву был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов. В начале июля 2026-го Федеральная прокуратура Германии заявила, что именно он руководил операцией.

Подробности — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».