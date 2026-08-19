В Хорватии задержали украинского водолаза по делу о подрыве «Северных потоков»
Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании еще одного подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Согласно заявлению ведомства, гражданин Украины Владимир З. был задержан в Хорватии местной полицией на основании европейского ордера.
Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемый — «профессиональный водолаз». Ожидается его экстрадиция в Германию.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море близ датского острова Борнхольм. Согласно основной версии немецкого следствия, подрыв совершила группа из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах. В августе 2025 года по подозрению в причастности к подрыву был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов. В начале июля 2026-го Федеральная прокуратура Германии заявила, что именно он руководил операцией.
Подробности — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».
В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который, по версии следствия, находился на борту яхты «Андромеда», использованной для закладки взрывчатки. Он был задержан в октябре 2025 года в Польше, но вскоре освобожден.
Сергей Кузнецов, бывший сотрудник СБУ и дайвер, обвиняемый Германией в причастности к подрыву газопроводов, был задержан в августе 2025 года в Италии, а затем экстрадирован в Германию в ноябре того же года. Федеральный верховный суд Германии в январе 2026 года постановил оставить его под стражей, отклонив апелляцию защиты о предоставлении иммунитета, поскольку газопроводы признаны гражданскими объектами, а подрыв затронул суверенитет Германии.
По версии Генпрокуратуры ФРГ, помимо Сергея Кузнецова, в операции участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы, а сам он руководил группой из нескольких водолазов, специалиста по взрывчатым веществам и шкипера. В обвинительном заключении, представленном 1 июля 2026 года, утверждается, что приказ о подрыве «Северного потока» и «Северного потока-2» отдали власти Украины, однако у немецких властей имеются только косвенные доказательства.