Песков призвал ЕС учесть причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
Странам Евросоюза следует принять во внимание обвинения по делу о подрыве «Северных потоков» при рассмотрении заявки Украины на вступление в сообщество, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее немецкая прокуратура пришла к выводу, что подрыв газопроводов был организован по заданию украинских властей.
«Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее»,— сказал господин Песков на брифинге.
По словам пресс-секретаря, решение немецких правоохранительных органов подтвердило информацию о причастности Киева к террористической деятельности, которой располагала Россия. Дмитрий Песков также назвал парадоксальным продолжение военной помощи, которую Германия оказывает Украине.
26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. В августе 2025 года по подозрению в подрыве был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов. Накануне Федеральная прокуратура Германии заявила, что именно он руководил операцией.
Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».
Расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» велось несколькими странами (Данией, Швецией, Германией и Россией), однако Дания и Швеция прекратили свои расследования в феврале 2024 года, передав информацию Германии. Еще до официальных выводов немецкой прокуратуры, западные СМИ, такие как The Washington Post, The New York Times, Die Zeit, Der Spiegel, The Wall Street Journal, сообщали о возможной причастности к инциденту «проукраинской группы» или украинских граждан.
Прокуратура Германии продолжает расследование, и в августе 2024 года был выдан ордер на арест гражданина Украины, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. В августе 2025 года в Италии был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов, которого экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, он руководил операцией по уничтожению газопроводов по указанию украинских властей.