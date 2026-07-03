Песков призвал ЕС учесть причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Странам Евросоюза следует принять во внимание обвинения по делу о подрыве «Северных потоков» при рассмотрении заявки Украины на вступление в сообщество, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее немецкая прокуратура пришла к выводу, что подрыв газопроводов был организован по заданию украинских властей.

«Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее»,— сказал господин Песков на брифинге.

По словам пресс-секретаря, решение немецких правоохранительных органов подтвердило информацию о причастности Киева к террористической деятельности, которой располагала Россия. Дмитрий Песков также назвал парадоксальным продолжение военной помощи, которую Германия оказывает Украине.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. В августе 2025 года по подозрению в подрыве был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов. Накануне Федеральная прокуратура Германии заявила, что именно он руководил операцией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».