Туск призвал Германию не преследовать участников подрыва «Северных потоков»
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке обвиняемых в подрыве газопроводов «Северный поток». Так он прокомментировал арест в Хорватии украинца, которого подозревают по этому делу, передает TVP World.
Фото: Kuba Stezycki / Reuters
«Я не изменю своего мнения на этот счет и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя»,— сказал господин Туск. По его словам, Польша всегда выступала против строительства «Северных потоков» и предупреждала, что это только усилит зависимость Европы от российских энергоносителей.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море около датского острова Борнхольм. Согласно основной версии немецкого следствия, подрыв совершила группа из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах. 19 августа в Хорватии на основании европейского ордера задержали одного из предполагаемых участников подрыва — Владимира Журавлева. Согласно заявлению прокуратуры ФРГ, подозреваемый — «профессиональный водолаз». В августе прошлого года по делу был арестован Сергей Кузнецов, которого в Германии считают руководителем операции.
Подробнее — в материале «Ъ» «Арестован с третьей попытки».
Власти Хорватии задержали профессионального дайвера Владимира Журавлева 19 августа 2026 года на основании европейского ордера. Ранее он уже дважды избегал выдачи немецкому правосудию: в 2024 году польские власти позволили ему скрыться, а в 2025 году Польша отказалась экстрадировать его в Германию.
По версии немецкого следствия, Сергей Кузнецов руководил группой, которая 26 сентября 2022 года подорвала «Северные потоки». В августе 2025 года его задержали в Италии, после чего суд в Германии арестовал его в ноябре того же года. Прокуратура Германии считает, что в операции, помимо Сергея Кузнецова, участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы.
Прокуратура Германии предъявила Сергею Кузнецову обвинения в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а суд в Германии 15 января 2026 года постановил оставить его под стражей. Из постановления суда от 10 декабря 2025 года следует, что взрывы на «Северных потоках» с высокой долей вероятности были осуществлены «по поручению иностранного государства», причем издание Der Spiegel пишет, что речь идет об Украине.