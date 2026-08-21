Туск призвал Германию не преследовать участников подрыва «Северных потоков»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке обвиняемых в подрыве газопроводов «Северный поток». Так он прокомментировал арест в Хорватии украинца, которого подозревают по этому делу, передает TVP World.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kuba Stezycki / Reuters Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Я не изменю своего мнения на этот счет и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя»,— сказал господин Туск. По его словам, Польша всегда выступала против строительства «Северных потоков» и предупреждала, что это только усилит зависимость Европы от российских энергоносителей.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море около датского острова Борнхольм. Согласно основной версии немецкого следствия, подрыв совершила группа из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах. 19 августа в Хорватии на основании европейского ордера задержали одного из предполагаемых участников подрыва — Владимира Журавлева. Согласно заявлению прокуратуры ФРГ, подозреваемый — «профессиональный водолаз». В августе прошлого года по делу был арестован Сергей Кузнецов, которого в Германии считают руководителем операции.

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