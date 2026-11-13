МИД России пообещал добиться наказания для заказчиков подрыва «Северных потоков»
Россия продолжает следить за судебным разбирательством по делу о подрыве «Северных потоков» и не позволит организаторам «соскочить с крючка». Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский.
«Российская сторона продолжит добиваться установления истины, чтобы тема "Северных потоков" не была "замылена", а вдохновители и заказчики этого крупнейшего теракта современности, как говорится, "не соскочили с крючка»,— сказал дипломат. Он выразил надежду, что судебный процесс завершится в срок к июню 2027 года и не «превратится в очередной фарс».
«Посмотрим,… будут ли названы публично и привлечены к ответственности его настоящие организаторы и кураторы. Никаких иллюзий мы, разумеется, при этом не испытываем»,— добавил Дмитрий Любинский. Он отметил, что власти Германии, Дании и Швеции (в обеих странах расследование по делу уже прекращено) отказывались сотрудничать с российскими правоохранительными органами «под разными предлогами».
Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» получили повреждения при взрыве около датского острова Борнхольм в Балтийском море в конце сентября 2022 года. Судебное разбирательство по этому делу началось в немецком Гамбурге в октябре 2026 года. Организатором правоохранительные органы ФРГ считают бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Сергея Кузнецова, а соучастником — гражданина Украины Владимира Журавлева.