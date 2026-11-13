МИД России пообещал добиться наказания для заказчиков подрыва «Северных потоков»

«Российская сторона продолжит добиваться установления истины, чтобы тема "Северных потоков" не была "замылена", а вдохновители и заказчики этого крупнейшего теракта современности, как говорится, "не соскочили с крючка»,— сказал дипломат. Он выразил надежду, что судебный процесс завершится в срок к июню 2027 года и не «превратится в очередной фарс».