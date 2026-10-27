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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Суд ФРГ отказался прекратить дело о подрыве «Северных потоков»

Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против гражданина Украины и бывшего офицера СБУ Сергея Кузнецова по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Следствие считает его организатором операции.
Адвокаты Сергея Кузнецова просили прекратить дело, поскольку их подзащитный не имеет права разглашать военную тайну и как бывший военный не сможет давать показания. В связи с этим, считает защита, обеспечить справедливый процесс невозможно. Суд посчитал, что фигурант дела «не ограничен в защите».
Судебный процесс по делу о «Северных потоках» начался 14 октября. Подрыв газопроводов немецкая Генпрокуратура классифицирует как военное преступление, за которое в ФРГ грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие считает, что Сергей Кузнецов был капитаном парусного судна «Андромеда» и руководил операцией по подрыву газопроводов, во время которой водолазы установили взрывные устройства на трубы на глубине 80 метров.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Взорвал — молчи».
Германия
«Северные потоки»
Газовый рынок
ТЭК

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент