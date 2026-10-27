Суд ФРГ отказался прекратить дело о подрыве «Северных потоков»

Судебный процесс по делу о «Северных потоках» начался 14 октября. Подрыв газопроводов немецкая Генпрокуратура классифицирует как военное преступление, за которое в ФРГ грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие считает, что Сергей Кузнецов был капитаном парусного судна «Андромеда» и руководил операцией по подрыву газопроводов, во время которой водолазы установили взрывные устройства на трубы на глубине 80 метров.