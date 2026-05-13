Потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По мере того как украинское урегулирование произойдет… путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт», — сказал господин Песков на вопрос о перспективах сотрудничества по «Северным потокам». Он отметил, что в перспективе у Москвы и Вашингтона может появиться множество взаимовыгодных проектов.

В сентябре 2022 года на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие следователи считают причастными к диверсии нескольких граждан Украины. В российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США намерены восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток—2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок.