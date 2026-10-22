Дмитриев назвал неизбежным перезапуск «Северных потоков»
Перезапуск газопроводов «Северный поток» неизбежно произойдет, считает спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В какие сроки газопроводы могут снова заработать, он не уточнил.
«Абсолютно нет никаких сомнений, что "Северный поток" 1 и 2 в какой-то момент будут снова работать и это неизбежно»,— сказал господин Дмитриев на сессии Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).
Взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море. Прокуратура Германии считает, что план теракта организован по указанию властей Украины. Обвиняемыми по делу проходят несколько граждан страны, включая бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова. В октябре в Гамбурга начался судебный процесс по делу.