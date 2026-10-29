Песков призвал ЕС избегать слова «никогда» в контексте закупок газа из России
Европе не следует утверждать, что та никогда не будет покупать российский газ. Это слово не должно присутствовать в межгосударственных отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вряд ли это мудрая позиция... Процветание и конкурентоспособность европейской экономики во многом зиждились на дешевых энергоресурсах из России, на дешевом трубном газе. Сейчас они сами рубят сук, на котором сидят»,— пояснил «Известиям» господин Песков.
Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пинью говорила, что ЕК не снимет запрет на экспорт газа из России, в том числе по трубопроводу «Северный поток», на время мирных переговоров по Украине. При этом она не исключила возобновления поставок после завершения конфликта.