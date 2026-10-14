Суд в Гамбурге начал рассмотрение дела о подрыве «Северных потоков»

Обвиняемым по делу выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов. По версии Генпрокуратуры Германии, он возглавлял диверсионную группу, которая разработала и реализовала план подрыва трубопроводов в интересах Украины. Подозреваемого задержали в Италии в августе 2025 года и выдали германской стороне.