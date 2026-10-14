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Мир

Суд в Гамбурге начал рассмотрение дела о подрыве «Северных потоков»

В Высшем земельном суде Гамбурга начался судебный процесс по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Процесс проходит в условиях повышенных мер безопасности, сообщает ТАСС.

Hannibal Hanschke / Getty Images

Обвиняемым по делу выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов. По версии Генпрокуратуры Германии, он возглавлял диверсионную группу, которая разработала и реализовала план подрыва трубопроводов в интересах Украины. Подозреваемого задержали в Италии в августе 2025 года и выдали германской стороне.
Суд назначил 24 заседания до конца января, дополнительные заседания предусмотрены в феврале, их согласование продолжается.
Германия
«Северные потоки»