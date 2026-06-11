В Лондоне завершился суд по делу о подрывах «Северных потоков»

Судебный процесс по делу о страховых выплатах оператору «Северных потоков» завершился в Лондоне. Решение должны вынести после 29 июня, заявили «РИА Новости» в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона.

Компания-оператор газопроводов Nord Stream в 2024 году подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о сумме в €580 млн ($684 млн). По версии ответчика, условия страховки исключают ущерб, причиненный «в результате войны или по приказу какого-либо правительства». Судебный процесс начался в апреле.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Немецкие следователи считают причастными к подрывам нескольких граждан Украины. Одним из подозреваемых проходит украинец Сергей Кузнецов, он находится под арестом в Германии. Российские власти не верят, что Киев действовал в одиночку.

Подробнее — в материале «Как взрывали „Северный поток“».