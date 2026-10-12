В Кремле ожидают, что на суде по «Северным потокам» назовут исполнителей теракта
12.10.2026, 13:26
Россия ожидает, что во время судебного процесса по газопроводам «Северные потоки» будут названы исполнители и заказчики подрывов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это было бы очень важно. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, кто это на самом деле»,— сказал господин Песков на брифинге. Заседание по делу о подрыве «Северных потоков» начнется 14 октября в Гамбурге.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море. Федеральная прокуратура Германии считает, что план теракта организован по указанию властей Украины. Обвиняемыми по делу проходят несколько граждан страны, включая бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова.