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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

В Кремле ожидают, что на суде по «Северным потокам» назовут исполнителей теракта

12.10.2026, 13:26
Россия ожидает, что во время судебного процесса по газопроводам «Северные потоки» будут названы исполнители и заказчики подрывов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Подозреваемый в соучастии в подрыве «Северных потоков» Сергей К. в Польше перед вылетом в Германию, 28 ноября 2025 года

Подозреваемый в соучастии в подрыве «Северных потоков» Сергей К. в Польше перед вылетом в Германию, 28 ноября 2025 года

Thilo Schmuelgen / Reuters

«Это было бы очень важно. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, кто это на самом деле»,— сказал господин Песков на брифинге. Заседание по делу о подрыве «Северных потоков» начнется 14 октября в Гамбурге.

Песков об энергетическом перемирии, предложении Зеленского и «Северных потоках»

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Взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море. Федеральная прокуратура Германии считает, что план теракта организован по указанию властей Украины. Обвиняемыми по делу проходят несколько граждан страны, включая бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова.
«Северные потоки»
Дмитрий Песков
Газовый рынок
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