Reuters: чиновники России и США провели переговоры по «Северному потоку»
08.10.2026, 09:33
Высокопоставленные чиновники России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, в обсуждении участвовали в том числе зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер, и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Как утверждает агентство, господин Кушнер считает, что «ведение бизнеса играет ключевую роль в восстановлении мира». В Белом доме США уверяют, что «в последнее время никаких обсуждений по поводу "Северного потока" не велось». «Любые сделки должны будут согласовываться Россией с DFC (Американской корпорацией по вопросам развития) и Минфином США, а также приносить выгоду американским налогоплательщикам и компаниям»,— добавил представитель Белого дома.
По данным Reuters, господа Кушнер и Дмитриев также обсуждали продажу нескольких активов ЛУКОЙЛа — от нефтеперерабатывающих заводов до автозаправочных станций в Европе и других регионах. Предполагается, что активы может купить консорциум, в который вошли бы DFC и инвесторы из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а власти США вывели бы активы из-под санкций.
США ввели санкции против ЛУКОЙЛа в октябре 2025 года. В январе 2026-го ЛУКОЙЛ достиг соглашения о продаже своих зарубежных активов американской инвесткомпании Carlyle, но процесс остановился из-за затянувшихся межведомственных согласований в США. На прошлой неделе The New York Times писала, что Россия и США в ходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсуждают продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа американским и ближневосточным бизнесменам.