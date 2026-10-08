Reuters: чиновники России и США провели переговоры по «Северному потоку»

По данным Reuters, господа Кушнер и Дмитриев также обсуждали продажу нескольких активов ЛУКОЙЛа — от нефтеперерабатывающих заводов до автозаправочных станций в Европе и других регионах. Предполагается, что активы может купить консорциум, в который вошли бы DFC и инвесторы из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а власти США вывели бы активы из-под санкций.