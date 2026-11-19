МИД России выразили сомнение в беспристрастности следствия по «Северным потокам»
Власти Германии уклоняются от взаимодействия с Россией в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», что вызывает сомнения в беспристрастности следствия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
«На протяжении… четырех лет германские власти постоянно уклоняются — вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям — от взаимодействия с российской стороной»,— сказал дипломат в разговоре с «Известиями».
По его словам, предложение России о проведении независимого и открытого международного расследования под эгидой ООН было отвергнуто.
«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры Германии, приказ отдали власти Украины. Немецкие власти подозревают в причастности гражданина Украины Сергея Кузнецова, ему предъявили обвинение в июле. Кроме него, в операции участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы, считает следствие.