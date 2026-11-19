«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры Германии, приказ отдали власти Украины. Немецкие власти подозревают в причастности гражданина Украины Сергея Кузнецова, ему предъявили обвинение в июле. Кроме него, в операции участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы, считает следствие.