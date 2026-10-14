Прокуратура ФРГ сочла подрыв «Северных потоков» военным преступлением
Действия обвиняемого по делу о теракте на «Северных потоках» украинца Сергея Кузнецова можно рассматривать как военное преступление, заявила Федеральная прокуратура ФРГ. Слушание по делу началось сегодня в Высшем земельном суде Гамбурга.
Прокурор обосновал статус преступления тем, что во время подрыва газопроводов Сергей Кузнецов был офицером украинской армии и действовал с ведома госструктур Украины, передает ТАСС. Сам обвиняемый от дачи показаний по делу отказался.
Генпрокуратура Германии считает Сергея Кузнецова главой диверсионной группы, которая разработала и реализовала план подрыва трубопроводов в интересах Украины. Его задержали в Италии в августе 2025 года, после чего выдали германской стороне.