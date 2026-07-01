В ФРГ предъявили обвинения подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу
Прокуратура Германии предъявила первые обвинения гражданину Украины Сергею Кузнецову, которого немецкие власти считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщают Die Zeit и Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
Федеральный прокурор Йенс Роммель предъявил Сергею Кузнецову обвинения в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По версии следствия, подозреваемый руководил группой, которая 26 сентября 2022 года подорвала «Северные потоки».
По версии Генпрокуратуры ФРГ, помимо Сергея Кузнецова в операции участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы. Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии. В октябре суд в Италии постановил выдать его Германии. В ноябре подозреваемого арестовал суд в Германии.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Изначально расследованием инцидента занимались Германия, Швеция и Дания. Однако в феврале 2024 года Швеция и Дания прекратили свои расследования, заявив, что их юрисдикции к этому делу неприменимы и не найдено подозреваемых. Таким образом, Германия осталась единственной страной, которая продолжает расследование.
Немецкие следователи сосредоточились на версии о причастности проукраинской группировки. В январе 2023 года был проведен обыск на яхте «Андромеда», которую, предположительно, использовали подрывники, и обнаружены следы взрывчатки — октогена. Власти Германии считают подрыв газопроводов преступлением, направленным на дестабилизацию экономики и общества страны, и отказываются раскрывать детали расследования, чтобы не поставить под угрозу его цели.
Ранее в расследовании фигурировали другие подозреваемые. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он был задержан в Польше в сентябре 2025 года, но польские власти, включая премьер-министра Дональда Туска, выступали против его экстрадиции в Германию, ссылаясь на польские национальные интересы. Впоследствии Журавлев был освобожден из-под стражи окружным судом Варшавы.
Помимо Сергея Кузнецова, Генпрокуратура ФРГ подозревает в причастности к подрыву также троих бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональных дайверов. Согласно немецким СМИ, личности всех подозреваемых установлены, и некоторым из них грозит до 15 лет тюремного заключения в Германии. Однако ранее высказывались сомнения относительно возможности взыскания компенсаций с виновных, поскольку германское правительство вряд ли предпримет такие действия из-за поддержки Украины.