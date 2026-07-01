В ФРГ предъявили обвинения подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу

Прокуратура Германии предъявила первые обвинения гражданину Украины Сергею Кузнецову, которого немецкие власти считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщают Die Zeit и Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Федеральный прокурор Йенс Роммель предъявил Сергею Кузнецову обвинения в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По версии следствия, подозреваемый руководил группой, которая 26 сентября 2022 года подорвала «Северные потоки».

По версии Генпрокуратуры ФРГ, помимо Сергея Кузнецова в операции участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы. Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии. В октябре суд в Италии постановил выдать его Германии. В ноябре подозреваемого арестовал суд в Германии.