Путин: для запуска уцелевшей нитки «Северного потока» достаточно нажать кнопку
Запуск оставшейся нитки газопровода «Северный поток» возможен по нажатию кнопки, но необходимо решение правительства Германии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках ПМЭФ.
«Как вы знаете, "Северные потоки" были взорваны, но одна нитка "Северного потока-2", она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германии. Достаточно, знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку, и газ пошел»,— отметил господин Путин.
Президент РФ подчеркнул, что «Газпром» никогда не отказывался от поставок и готов возобновить прокачку хоть завтра. Путин также уточнил, что у российской компании до сих пор действует контракт с партнерами в Германии.
Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены при взрыве 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают причастными нескольких граждан Украины. В российском МИДе при этом заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что техническая возможность восстановить газопроводы «Северный поток» есть. По словам господина Дмитриева, в этом заинтересованы «здравые силы в Европе», в том числе в Германии.