Как взрывали «Северный поток»

Владимир Зеленский, вопреки утверждениям киевских властей, знал о плане по подрыву газопроводов «Северные потоки», а ЦРУ, вопреки заявлениям официального Вашингтона о непричастности к теракту, консультировало его организаторов. Это следует из книги-расследования «Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу» журналиста газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевски. Ключевыми исполнителями теракта автор называет небольшую группу украинцев под руководством двух бывших высокопоставленных сотрудников СБУ и ГУР. Власти РФ считают эту версию несостоятельной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В команде диверсантов на борту яхты «Андромеда» была женщина-дайвер — предположительно, рекордсменка Украины по глубоководному погружению среди женщин Валерия Чернышева 1984 года рождения

Фото: @valeria.chernishova.1 В команде диверсантов на борту яхты «Андромеда» была женщина-дайвер — предположительно, рекордсменка Украины по глубоководному погружению среди женщин Валерия Чернышева 1984 года рождения

Фото: @valeria.chernishova.1

“Ъ” ознакомился с книгой «Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу», вышедшей на днях в Германии (на немецком языке). Англоязычная версия расследования планируется к публикации в июне. Боян Панчевски, главный корреспондент The Wall Street Journal в Европе, ссылается на множество источников в спецслужбах и правоохранительных структурах Украины, ФРГ, США и ряда других стран.

Основываясь на показаниях своих собеседников и предоставленных ему документах, он описывает планирование операции по подрыву проложенных по дну Балтийского моря для транспортировки до 110 млрд кубометров газа в год из России в Европу газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», непосредственное исполнение теракта и события, последовавшие за этим. Из всех ранее обнародованных версий произошедшего в сентябре 2022 года эта наиболее подробная.

Из книги следует, что идея подорвать «потоки» родилась весной 2022 года у военнослужащих из состава Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины (ВСУ).

Планированием теракта занимались состоящие в ССО бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба и бывший сотрудник ГУР и Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Червинский. В книге они не названы по имени, автор называет их просто «генерал» и «полковник», но, сопоставив всю приведенную журналистом информацию, “Ъ” пришел к выводу, что речь идет именно об этих людях.

Оба ранее активно занимались диверсионно-террористической деятельностью против России. Среди прочего им приписываются операции по убийству командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви), похищению якобы причастного к удару по малайзийскому Boeing MH-17 военнослужащего из Донецкой народной республики Владимира Цемаха, попытке задержания большой группы бойцов ЧВК «Вагнер» и угона российских самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Из книги Бояна Панчевски следует, что Василий Бурба и Роман Червинский примерно с 2014 года активно сотрудничали с американским ЦРУ и поддерживали связи с другими западными разведслужбами. Они посещали штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли и проходили специальные трехнедельные курсы «повышения квалификации», организованные американскими и голландскими спецслужбами.

По словам собеседников Бояна Панчевски, американцев при сотрудничестве с украинцами интересовала имевшаяся у них информация о РФ, а также доступ к их агентурной сети в России и за ее пределами, в том числе для проведения диверсионных операций. Украинцев же интересовала прежде всего финансовая и техническая поддержка со стороны западных спецслужб. В книге приведена фраза, которую Василий Бурба якобы произнес в беседе с одним из своих высокопоставленных американских собеседников: «С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно все».

О плане по подрыву «Северных потоков» тогдашний глава резидентуры ЦРУ в Киеве (украинские собеседники автора называли его «Санта» за белую бороду и щедрую финансовую поддержку), как следует из расследования, знал на самом раннем этапе — организаторы теракта консультировались с ним.

Утверждается, что он оценил стоимость операции в $50 млн и счел ее крайне сложной для проведения силами небольшой группы украинцев, предположив, что для такой диверсии нужно несколько кораблей и много спецтехники, включая подводные беспилотники. Впоследствии, когда в июне 2022 года нидерландские спецслужбы узнали о готовящемся теракте и проинформировали об этом другие западные спецслужбы, «Санта» попросил организаторов операции предоставить ему письменное заявление, что они отказываются от ее проведения.

«Хотел спасти свою задницу»,— говорится в книге со ссылкой на Василия Бурбу. Власти США, как неоднократно подчеркивает Боян Панчевски, в целом были весьма заинтересованы в выводе из строя «Северных потоков» (тогдашний американский президент Джо Байден открыто говорил, что трубопроводов не станет, если Россия введет войска на Украину), но полагали, что могут добиться этого санкциями, а диверсию считали рискованной из-за возможной негативной реакции Германии, главного, помимо России, участника этого энергетического мегапроекта.

После того как газопроводы были подорваны, в Вашингтоне отрицали причастность к этому теракту, но в то же время публично благодарили его исполнителей, не называя их.

Отрицал причастность к теракту и Владимир Зеленский, неоднократно заявлявший, что «Северные потоки» подорвала сама Россия. Однако из расследования Бояна Панчевски следует, что тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный заранее согласовал с ним эту операцию.

При этом в книге говорится, что диверсанты хотели в рамках операции под кодовым названием «Диаметр» одновременно подорвать и «Турецкий поток», по которому российский газ идет в Турцию и ряд стран Европы. Эту операцию украинцы считали даже более важной, чем удар по «Северным потокам», по которым в сентябре 2022 года на фоне конфронтации вокруг Украины и так уже не шел российский газ. Однако из-за ошибок в планировании вывести из строя «Турецкий поток» группе Бурбы—Червинского не удалось.

С «Северными потоками» им, как сказано в книге, повезло больше, хотя и в этой части планировщики и исполнители допустили много ошибок.

Часть информации о том, как и кем якобы были подорваны потоки, ранее уже публиковалась в западных СМИ, однако в работе Бояна Панчевски эта версия расписана едва ли не по часам.

Согласно расследованию, непосредственно в подрыве была задействована группа из семи граждан Украины — шкипера, двух военных и четырех гражданских дайверов.

Арендовав в порту немецкого города Росток яхту «Андромеда» (длина — 12,8 м, ширина — 3,7 м, водоизмещение — 9,5 т), они вышли в Балтийское море, по пути несколько раз пересекая маршрут укладки нитей газопроводов. Вояж начался 7 сентября 2022 года и завершился 23 сентября. Заложенная на дне Балтийского моря на глубине около 80 м взрывчатка якобы была подорвана 26 сентября при помощи заранее запрограммированных таймеров.

Часть действий водолазы заранее отрабатывали в одном из глубоких водоемов на Украине, а базой для сбора была конспиративная квартира на территории Польши. Впоследствии польские власти, как следует из книги, активно покрывали диверсантов, отказываясь предоставлять правоохранительным органам Германии, запустившим расследование этот теракта, информацию о нем и даже пытаясь пустить их по ложному — российскому — следу.

В книге множество любопытных, но часто не поддающихся логике деталей о том, как осуществлялась операция. Так, автор утверждает, что Роман Червинский настоял на включении в группу гражданских водолазов одной женщины, названной журналистом «Фрейя». Судя по всему, речь идет о рекордсменке по глубоководному погружению среди женщин на Украине Валерии Чернышевой (1984 года рождения).

Из книги следует, что Роман Червинский надеялся, что ее присутствие на борту судна пригодится для «легенды». Круиз «Андромеды» по Балтийскому морю в сезон, когда в этих водах обычно уже не ходят небольшие туристические суда, мог вызывать у кого-то подозрения, а так, по мнению Романа Червинского, можно было сказать, что украинцы снимают там порнофильм.

В книге приведены также ответы на многие вопросы об «украинской версии», ранее обнародованные специалистами, в том числе российскими, усомнившимися в том, что такой теракт могла осуществить сама Украина.

Так, утверждается, что для подрыва использовались восемь баллонов для дайвинга весом около 30–40 кг каждый, в которых была смесь октогена и гексогена.

Они крепились к бетонному кожуху, защищавшему газопроводы, специальным приспособлением из метала и силикона, причем устанавливать баллоны надо было на стыке двух отрезков каркаса. Использовать именно такую схему диверсантам посоветовал их консультант из одного из киевских научных институтов. Взрывчатку, прикрепленную к тросу и снабженную специальными устройствами, предотвращавшими слишком быстрое падение, опускали на дно. Одно погружение занимало у диверсантов больше часа.

Для работы на глубине использовали специальную дыхательную смесь. Судно все это время держалось вблизи на якоре. Оборудование, как утверждается, весило более двух тонн, а стоимость операции составила около $200 тыс.

Двое предполагаемых исполнителей теракта впоследствии были задержаны в Европе по ордеру Генпрокуратуры ФРГ: Сергей Кузнецов (один из военных на борту) был арестован в Италии и передан Германии; Владимир Журавлев (гражданский дайвер) был задержан в Польше, но затем выпущен ее властями на свободу.

Как следует из книги Бояна Панчевски, немецкие правоохранительные органы точно установили, что это Украина подорвала критически важный для немецкой энергетики и экономики объект.

В Москве между тем считают изложенную в книге версию несостоятельной. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее специально распространили в западном медиапространстве.

«В книге Бояна Панчевски мы видим попытки пустить общественное мнение и следствие по ложному следу. Вновь на первый план выдвигается версия о неких “украинских суперпловцах-одиночках”,— заявила она на брифинге в четверг.— Вы же знаете, да? Обычно берешь ласты, ныряешь с трубкой. А, простите, нужно взять с собой какой-нибудь пакетик, положить туда пару отверток, разводной ключ и что-нибудь такое, чем обычно простой пловец может минировать и подрывать газопровод. Смешно, правда?»

По ее словам, Россия последовательно настаивает на «проведении объективного, всестороннего и независимого расследования причин данного теракта, а также на привлечении к ответственности всех виновных». Однако США и другие страны—члены НАТО, а также Украина в этом, как следует из ее комментария, совершенно не заинтересованы.

Елена Черненко