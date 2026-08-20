В Хорватии арестовали подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков»
Суд в Хорватии отправил под стражу гражданина Украины Владимира З., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил адвокат задержанного Матия Милош, передает Хорватское радиотелевидение.
Сегодня утром мужчину допросили в прокуратуре, а затем доставили в суд, рассказал господин Милош. Украинца направили в следственный изолятор, где он должен ожидать решения об экстрадиции в Германию. Адвокат заявил, что обжалует решение суда. По его словам, экстрадиция до решения апелляционной инстанции не состоится.
46-летнего гражданина Украины Владимира З. задержали 19 августа на основании европейского ордера, выданного прокуратурой ФРГ. Согласно заявлению ведомства, подозреваемый — «профессиональный водолаз». Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. По версии немецких следователей, подрыв совершила группа из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах.
Власти Хорватии задержали Владимира З. на съемках художественного фильма «Остров Змеиный» в городе Пула. По данным немецкого издания Legal Tribune Online, он был участником съемочной команды картины, посвященной группе украинских водолазов, выполняющих миссию по подрыву «Северных потоков». Ранее, в 2024 и 2025 годах, Владимир Журавлев, который, предположительно, является тем же лицом, дважды избегал выдачи немецкому правосудию, когда польские власти позволили ему скрыться, а затем отказались его выдавать Германии. Отмечается, что судьба Журавлева теперь будет зависеть от решения хорватских властей. В августе 2025 года по подозрению в причастности к подрыву газопроводов был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов, которого Федеральная прокуратура Германии в начале июля 2026 года назвала руководителем операции.