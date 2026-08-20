В Хорватии арестовали подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков»

Суд в Хорватии отправил под стражу гражданина Украины Владимира З., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил адвокат задержанного Матия Милош, передает Хорватское радиотелевидение.

Сегодня утром мужчину допросили в прокуратуре, а затем доставили в суд, рассказал господин Милош. Украинца направили в следственный изолятор, где он должен ожидать решения об экстрадиции в Германию. Адвокат заявил, что обжалует решение суда. По его словам, экстрадиция до решения апелляционной инстанции не состоится.

46-летнего гражданина Украины Владимира З. задержали 19 августа на основании европейского ордера, выданного прокуратурой ФРГ. Согласно заявлению ведомства, подозреваемый — «профессиональный водолаз». Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. По версии немецких следователей, подрыв совершила группа из нескольких человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах.