Путин назвал подрыв «Северных потоков» прямыми терактами

Глава государства добавил, что отказом от российских энергоносителей Европа «наносит удар по своей промышленности и социальной сфере». В этом контексте Владимир Путин напомнил русскую поговорку: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Именно в такой ситуации, убежден президент, оказались страны Евросоюза.