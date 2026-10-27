Путин назвал подрыв «Северных потоков» прямыми терактами
Подрыв российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — это прямые террористические акты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Он упомянул инцидент в числе потрясений для мировой газовой отрасли.
«Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране — имеют серьезные последствия»,— сказал Владимир Путин. Среди них российский президент назвал «запредельные издержки» для иностранных потребителей газа, компаний, предприятий и домохозяйств.
Глава государства добавил, что отказом от российских энергоносителей Европа «наносит удар по своей промышленности и социальной сфере». В этом контексте Владимир Путин напомнил русскую поговорку: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Именно в такой ситуации, убежден президент, оказались страны Евросоюза.
Взрыв на «Северных потоках» произошел в сентябре 2022 года. Причастными к организации теракта прокуратура Германии назвала власти Украины. Судебный процесс по делу начался 14 октября в Гамбурге. Инцидент квалифицирован как военное преступление. На момент теракта один из обвиняемых — 50-летний Сергей Кузнецов — был офицером Службы безопасности Украины.