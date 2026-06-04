Дмитриев заявил о желании «здравых сил» в Германии восстановить «Северные потоки»

Техническая возможность восстановить газопроводы «Северный поток» есть, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, в этом заинтересованы «здравые силы в Европе», в том числе в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Журналисты спросили господина Дмитриева о возможном возобновлении поставок российского газа по этому маршруту. «Технически, безусловно, это возможно»,— ответил глава РФПИ. Он добавил, что Россия «слышит отголоски» таких предложений.

Важным сигналом Кирилл Дмитриев назвал позицию «Альтернативы для Германии» (АдГ) по этому вопросу. Он напомнил, что партия инициировала расследование подрыва газопроводов. «Немецкие люди понимают, что из-за того, что они не получают энергетику российскую, более предсказуемую, дешевую, цены на энергетику в Германии выросли на 30-40%»,— сказал глава РФПИ.

Накануне зампред фракции АдГ Маркус Фронмайер призывал рассмотреть восстановление торговых отношений с Россией и работы «Северного потока». В конце мая партия намеревалась внести на рассмотрение Бундестага предложение о создании комиссии по расследованию диверсий.

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены при взрыве 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают причастными нескольких граждан Украины. В российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева.