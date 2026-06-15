Оператор «Северного потока-2» оспорил решение ЕС об отказе от российского газа

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подал иск в суд ЕС, в котором оспорил регламент Евросоюза об отказе от импорта российского газа. Это следует из данных в картотеке суда.

Иск подан 27 апреля. Ответчики — Совет ЕС и Европарламент. Nord Stream 2 AG требует отменить решение ЕС по российскому газу.

Регламент ЕС был принят 26 января. Он предполагает полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании.