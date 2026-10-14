Взорвал — молчи

Как выяснил журнал, такая позиция подсудимого может быть связана с действиями его начальника, бывшего командира одной из частей Сил специальных операций ВСУ Романа Червинского. Немецкие СМИ еще в 2023 году называли его координатором диверсии. Сейчас он отбывает срок на Украине по другому делу. После того как Кузнецова задержали и экстрадировали в Германию, Червинский направил немецким властям официальное заявление, в котором сообщил, что Кузнецов как бывший сотрудник СБУ и ВСУ связан обязательствами о неразглашении государственной тайны. Если он начнет давать показания на суде в Гамбурге, он может столкнуться с уголовным преследованием у себя на родине.