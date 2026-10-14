Взорвал — молчи
В Гамбурге начался первый суд по делу о подрыве «Северных потоков»
В Германии начался судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Подсудимый, бывший офицер Службы безопасности Украины Сергей Кузнецов, отказывается давать показания и настаивает на прекращении дела. Причина в том, что, если Кузнецов заговорит, его ждет новый уголовный процесс, но уже на родине. В Москве рассчитывают, что немецкий суд наконец сможет назвать имена заказчиков диверсии.
В Ганзейском высшем земельном суде в Гамбурге начался первый процесс по одному из самых резонансных дел за последние пять лет — подрыву трех из четырех нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. У здания суда до начала заседания собрались несколько проукраинских протестующих, которые призывали не признавать диверсию военным преступлением. Кроме них, у здания собрались около ста представителей СМИ из разных стран, включая Россию и Украину. Все они ожидали исхода первого дня судебного процесса.
В зале тем временем началось разбирательство по делу 50-летнего гражданина Украины, уроженца Омска Сергея Кузнецова. На момент теракта он был офицером Службы безопасности Украины. В начале заседания прокурор зачитал обвинительное заключение: Кузнецову вменяют в вину «применение запрещенных методов войны, заключающихся в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий». По немецкому законодательству это классифицируется как военное преступление, и, если Кузнецов будет признан виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, именно Кузнецов был капитаном парусного судна «Андромеда» и руководил операцией по подрыву газопроводов, во время которой водолазы установили взрывные устройства на трубы на глубине 80 метров.
Сам подсудимый решил отмолчаться. Как пояснил его адвокат, Кузнецов, как бывший офицер украинской армии, не имеет права давать показания, а значит, не может полноценно защищать себя перед судом. При этом немецкий журнал Stern утверждает, что Кузнецов хранит молчание даже наедине со своими адвокатами.
Как выяснил журнал, такая позиция подсудимого может быть связана с действиями его начальника, бывшего командира одной из частей Сил специальных операций ВСУ Романа Червинского. Немецкие СМИ еще в 2023 году называли его координатором диверсии. Сейчас он отбывает срок на Украине по другому делу. После того как Кузнецова задержали и экстрадировали в Германию, Червинский направил немецким властям официальное заявление, в котором сообщил, что Кузнецов как бывший сотрудник СБУ и ВСУ связан обязательствами о неразглашении государственной тайны. Если он начнет давать показания на суде в Гамбурге, он может столкнуться с уголовным преследованием у себя на родине.
Кузнецова задержали 21 августа 2025 года в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии по ордеру федеральной прокуратуры Германии. В октябре итальянский суд постановил выдать его Германии, и уже через месяц он находился там под арестом.
Сразу после задержания мужчина отрицал свою причастность к диверсии. Однако в обвинительном заключении прокуратуры фигурируют детали прослушанного телефонного разговора Кузнецова с его женой в то время, когда бывший офицер СБУ сидел под арестом в Италии. По данным следователей, Кузнецов рассказал ей, что на момент подрыва газопроводов работал на СБУ, а также упомянул, что чувствует себя брошенным своей страной и хочет поговорить с неким командиром по имени Роман, которым, вероятно, и был Роман Червинский.
Кузнецов не единственный обвиняемый по делу — перед судом могут предстать и другие исполнители диверсии.
В августе 2026 года в Хорватии задержали еще одного фигуранта дела, профессионального водолаза Владимира Журавлева. Хорватский суд уже одобрил его экстрадицию в Германию, но защита Журавлева оспаривает это решение.
Всего до середины декабря в Гамбурге пройдут 16 судебных слушаний по делу Кузнецова. Разбирательство планируется продолжить в январе и феврале следующего года.
В Кремле тем временем заявили, что ожидают от суда оглашения имен исполнителей и заказчиков диверсии. «Это было бы очень важно. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, кто это на самом деле»,— подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.