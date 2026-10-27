Новак заявил о востребованности «Северных потоков» в случае поставок газа в ЕС
Использование «Северных потоков» будет «в перспективе, стратегически» востребовано для поставок газа в Европу. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).
«Развитие газопроводной инфраструктуры, которое происходило с семидесятых годов прошлого столетия и продолжило развиваться в этом столетии, это выгодно и Европе, европейским странам, и России»,— пояснил господин Новак (цитата по ТАСС).
По словам вице-премьера, Россия — это энергонезависимая страна, которая способна обеспечить то же самое государствам, которые собственных ресурсов не имеют, таким как, например, Европа.
Александр Новак добавил, что Россия готова возобновить поставки газа в Евросоюз, но только при желании сообщества. «Если Европа не будет покупать, у нас есть куда продать наш газ... у России с продажей газа проблем в этом плане нет. Это проблема скорее у Европы»,— заключил вице-премьер.
«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — это российские экспортные газопроводы. Поставки сырья по трубам прекратились в начале сентября 2022 года. Вскоре после этого на «Северных потоках» произошел взрыв. По версии прокуратуры Германии, теракт организован властями Украины. 14 октября текущего года в Гамбурге начался судебный процесс по делу.