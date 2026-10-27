Новак заявил о востребованности «Северных потоков» в случае поставок газа в ЕС

Александр Новак добавил, что Россия готова возобновить поставки газа в Евросоюз, но только при желании сообщества. «Если Европа не будет покупать, у нас есть куда продать наш газ... у России с продажей газа проблем в этом плане нет. Это проблема скорее у Европы»,— заключил вице-премьер.