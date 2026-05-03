Президент Украины Владимир Зеленский мог быть осведомлен о планах диверсии на газопроводах «Северный поток» и согласовать их проведение. Это следует из книги корреспондента The Wall Street Journal Бояна Панчевски, посвященной обстоятельствам подрывов.

Согласно изложенной в книге версии, решение о проведении операции было заранее согласовано на уровне высшего военного руководства Украины. В частности, утверждается, что тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный координировал действия с политическим руководством страны, включая президента.

При этом после инцидента официальные лица Украины публично отрицали свою причастность к подрыву газопроводов, возлагая ответственность на Россию. Аналогичную позицию занимали и в США, где отвергали участие в диверсии, хотя, по данным автора, высказывали поддержку ее исполнителям без указания конкретных лиц.

Россия считает изложенную в книге версию несостоятельной. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее специально распространили в западном медиапространстве. Дипломат полагает, что книга пытается пустить общественное мнение по ложному следу. РФ настаивает, что подрыв не мог быть организован небольшой группой диверсантов. За ним, считает Москва, стоят мощные государственные игроки, США и их европейские партнеры.

