Лавров: США хотят восстановить «Северные потоки» и выкупить их у европейцев

Власти США хотят восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток—2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это позволит Вашингтону диктовать собственные цены на газ.

«Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили»,— сказал министр в интервью RT India (цитата по ТАСС).

Как напомнил господин Лавров, при администрации Джо Байдена американские власти говорили, что эти «газопроводы не будут работать». «Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы, и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям»,— уверяет он.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают причастными нескольких граждан Украины. В российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева.

Весной 2025 года Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что бывший исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока—2» — Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США готовит проект перезапуска газопровода. Источники издания отмечали, что часть представителей администрации президента США Дональда Трампа рассматривают эту инициативу как способ укрепления отношений с Россией. Bild писала, что США могут выступить посредником и направлять российский газ через «Северный поток-2» в немецкую землю Мекленбург — Передняя Померания.