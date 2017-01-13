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00:01
Главные анонсы 17 июля
16/07
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
16/07
США заявили о подрыве потенциала истребителей F-35 из-за покупки Турцией С-400
16/07
Омбудсмены России и Украины попросят президентов о помиловании задержанных
16/07
Отели Турции снижают цены для российских туристов из-за низкого спроса
01:54
Россиянин Макеев приговорен к 37,5 года тюрьмы за убийство мексиканца
01:26
Пуск «Спектра-РГ» перенесли из-за негерметичности трубопровода ракеты
01:02
ФНС отрицает сбой в компьютерной системе ЗАГС
00:34
В Грозном могут создать особую экономическую зону за 4 млрд рублей
00:06
Спецкомиссия «Роскосмоса» не нашла просверлившего корабль «Союз»
16/07
ТАСС: из горящей гостиницы в Москве эвакуированы 70 человек
16/07
Instagram и Facebook работают с перебоями
16/07
В Госдуму внесен закон о реформе ОСАГО
16/07
Администрация Трампа проверит Google на предмет государственной измены
16/07
Махачкалинец получил 6 лет колонии за перечисленные боевикам 30 тысяч рублей
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Тема
(обновлено: 16.07.2019)
Tesla
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1
Tesla увязла на Урале
Суд в Екатеринбурге взыскал около 20 млн рублей за неисправный электромобиль
3
Беспилотному такси накрутили счетчик
В UBS подсчитали будущий объем еще не существующей отрасли
4
Автопилот Tesla водит хуже людей
Журнал Consumer Reports нашел серьезные недостатки новой версии беспилотного ПО
Илону Маску закон стал писан
Регуляторы объяснили миллиардеру, о чем можно писать в Twitter
1
Tesla закрывает магазины во благо покупателей
Компания сокращает издержки для снижения цен на машины
Илон Маск опять не сдержался в Twitter
SEC подала в суд за несогласованный твит о производственных планах Tesla
2
Илон Маск: как вам такое?
Глава Tesla сдержал обещание, выведя компанию в прибыль
3
Сигарета с марихуаной не успокоила падающие акции Tesla
Илон Маск закурил косяк во время интервью
Финансовый регулятор проверит Илона Маска на популизм
Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что о делистинге акций Tesla надо уведомлять не в Twitter
1
Tesla наращивает обороты
Компания увеличивает продажи электромобилей в России
Илон Маск пережил восстание акционеров
Бизнесмен сохранил за собой ключевые посты в Tesla
2
Tesla теряет головы
Каждый месяц компанию покидает кто-то из руководителей
23
Над Tesla нависла тень банкротства
Компании не удается получить прибыль
2
Электрогрузовики прибудут в 2019 году
Их эффективность и экономичность пока под сомнением
36
Tesla обновила автопарк
Компания представила электрогрузовик Semi и электроспорткар Roadster
1
Китай заманивает зарубежные электромобили
Власти позволят иностранным автопроизводителям строить заводы в одиночку
14
Autopilot взрывает Tesla
Усилия по созданию беспилотного автомобиля ввергли компанию Илона Маска в кризис
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Фото дня: 16 июля
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Как прошло несогласованное шествие
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Последний «Жук»
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия