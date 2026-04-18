В ожидании Tesla

Клиентам салона Tesla на Кутузовском проспекте пообещали вернуть деньги, если они не готовы ждать свои машины. 17 апреля Telegram-каналы, сообщили, что крупный поставщик электромобилей, компания Moscow Tesla Club, фактически приостановила работу и отказывается возвращать клиентам средства и выдавать оплаченные машины. В соцсетях покупатели премиальных электрокаров рассказывают, что не могут связаться с менеджерами по телефону с начала апреля, а двери шоу-рума закрыты. Некоторые клиенты направили продавцу досудебные претензии на десятки миллионов рублей. В компании наличие проблем отрицают. Как рассказал “Ъ FM” ее основатель Алексей Еремчук, салон не планирует закрываться, там идет ремонт, поэтому новые заказы не принимаются до 27 апреля.

А с досудебными претензиями уже работают юристы, говорит адвокат компании Михаил Юсупов:

«У ряда клиентов возникли проблемы с поставками автомобилей по понятным причинам — в настоящее время поставки затруднены из-за санкционных ограничений. Работа ведется со всеми клиентами: в одних случаях она уже идет, в других начнется по мере поступления претензий. Клиентам, готовым дождаться поставки, автомобили будут переданы. Тем, кто подал заявки на возврат, денежные средства будут возвращены. Компания ни в коем случае не отказывается от своих обязательств. Что касается закрытия салона и трудностей с дозвоном: в настоящее время там проводится ремонт. Контактные номера, насколько известно, работают — на звонки отвечают юрист и менеджеры компании, они остаются на связи».

Шоу-рум Moscow Tesla Club работает с 2013 года. У него сотни отзывов на Яндекс-картах. Однако с января рейтинг организации снижается — все комментарии негативные. Люди жалуются на полное отсутствие обратной связи по заказам и долгое ожидание выплат по автомобилям, которые сдавались на комиссионную продажу. Если двери салона не откроются в срок, который обещают владельцы, клиентов ждут долгие судебные разбирательства, считает адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«Подобные ситуации уже неоднократно возникали, когда мелкие или даже крупные дилеры уходили с рынка и не выполняли свои обязательства, в том числе на фоне санкционных ограничений после СВО. В такой ситуации сложно дать позитивный прогноз для клиентов.

Единственный возможный вариант — попытаться найти активы: имущество или денежные средства. Однако для этого сначала придется пройти судебный процесс и доказать связь действий контролирующих должника лиц с понесенными убытками.

Процедура банкротства дилера — длительный процесс. Судебная стадия занимает год-полтора, после чего можно инициировать дело о банкротстве и пытаться найти активы для компенсации обязательств. Но если фактически отсутствует должник или исполнение судебного решения затруднено, возникает парадоксальная ситуация: формально дело выиграно, но на практике это приводит лишь к дополнительным расходам».

На сайте компании про временную приостановку продаж не упоминается. В каталоге по-прежнему доступны к заказу все последние модели Tesla, в том числе Cybertruck стоимостью от 16 млн руб. до 34 млн руб.

Юлия Савина