Илон Маск объявил о начале производства роботакси Cybercab

Американский триллионер Илон Маск сообщил о том, что контролируемая им компания Tesla начала выпуск электрической модели роботакси Cybercab. Объявление об этом содержится в посте господина Маска в принадлежащей ему социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

«Производство Cybercab началось»,— подписал господин Маск 38-секундное видео, сделанное, как предполагается, из салона нового беспилотного автомобиля. Предприниматель поделился и шестисекундным видео, на котором видна колонна роботакси.

Презентация Cybercab состоялась в октябре 2024 года. Тогда в компании говорили, что стоимость одного такси составляет $30 тыс., поездка на нем обойдется в 30–40 центов за милю. К тому времени было создано уже около 50 рабочих прототипов Cybercab, в которых нет механизмов управления для водителя, что делает автомобиль полностью автономным.

В июне прошлого года Tesla начала предлагать услуги роботакси в городе Остин, штат Техас, где автомобиль и производится.

Николай Зубов