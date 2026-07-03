Водителя Tesla обвинили в убийстве после ДТП на автопилоте

Жителя Техаса Майкла Дэвида Батлера обвинили в непредумышленном убийстве. 19 июня в пригороде Хьюстона электромобиль Tesla, за рулем которого он находился, въехал в дом, в результате чего погибла 76-летняя женщина. Автомобиль при этом находился на автопилоте, сообщают Reuters и ABC со ссылкой на судебные документы. Слушания по делу должны пройти 6 июля.

По словам самого господина Батлера, он в тот момент доставлял еду по заказу в сервисе DoorDash. В его Tesla Model 3 была включена система полного автономного вождения (Full Self-Driving — FSD), а сам он в какой-то момент потерял сознание. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дом на обочине, пробив стену и въехав в комнату, где находилась жертва — Марта Авила. Ее доставили в больницу, где констатировали смерть.

В Tesla уже заявили, что рассказ Батлера об инциденте лишен смысла и что на самом деле он отключил систему автономного вождения. В октябре прошлого года Национальное управление безопасности дорожного движения США начало проверки в отношении электромобилей Tesla с FSD из-за многочисленных ДТП.

Яна Рождественская