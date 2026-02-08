Маск анонсировал массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi

Массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi начнется в этом году, сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети Х. По информации на сайте производителя, электрогрузовик может проехать 500 миль (около 805 км) без подзарядки.

Зарядные устройства Tesla Semi позволяют восстановить до 60% запаса хода за 30 минут. «Затраты на техническое обслуживание электромобилей значительно ниже благодаря отсутствию систем нейтрализации отработавших газов и относительной простоте электрических силовых установок»,— отмечается на сайте Tesla.

В январе Илон Маск объявил, что Tesla во втором квартале 2026 года завершит производство автомобильных моделей S и X. По итогам 2025 года прибыль Tesla упала на 46% до $3,8 млрд. Это самый низкий уровень за последние пять лет. Компания потеряла титул крупнейшего в мире производителя электромобилей в пользу китайского конкурента BYD. При этом акции Tesla за 2025 год выросли на 9%.