Илон Маск поддержал идею слияния компаний SpaceX и Tesla
Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею объединения двух компаний. Его слова приводит The New York Times (NYT). Он добавил, что сам не принимает участия в обсуждениях из-за статуса заинтересованной стороны.
«Считаю ли я, что это хорошая идея? Да… Я действительно считаю, что в объединении компаний есть огромный смысл»,— сказал господин Маск. Он отметил, что советы директоров обеих компаний сформировали специальные комитеты из независимых директоров для рассмотрения вопроса о слиянии.
В случае реализации сделки рыночная капитализация объединенного технологического гиганта может составить около $3,5 трлн, отмечает NYT.
8398950 В начале февраля SpaceX приобрела другой стартап Илона Маска — компанию в сфере ИИ xAI. Стратегической целью объединения господин Маск назвал создание центров обработки данных на орбите.