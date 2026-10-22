Илон Маск поддержал идею слияния компаний SpaceX и Tesla

«Считаю ли я, что это хорошая идея? Да… Я действительно считаю, что в объединении компаний есть огромный смысл»,— сказал господин Маск. Он отметил, что советы директоров обеих компаний сформировали специальные комитеты из независимых директоров для рассмотрения вопроса о слиянии.