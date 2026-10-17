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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
ИндустрииАвторынок

Илон Маск пообещал наделить сознанием летающий спорткар Tesla Roadster

Летающий автомобиль Roadster от Tesla будет наделен сознанием, заявил гендиректор компании Илон Маск. По его словам, спорткар сможет выполнять по команде владельца любые трюки, показанные на презентации.
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Илон Маск

Julia Demaree Nikhinson / AP

Летающий автомобиль Roadster от Tesla
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Летающий автомобиль Roadster от Tesla

Tesla / Reuters

В штаб-квартире Tesla в Техасе появится специально оборудованная трасса, на которой можно будет протестировать Roadster. Трасса будет «даже более безумной, чем в Hot Wheels», написал Илон Маск в соцсети Х.
Tesla представила Roadster 15 октября. По словам производителя, спорткар способен разгоняться до 96,56 км в час менее чем за секунду. В нем установлены десять сопел и баллоны со сверхвысоким давлением воздуха. Во время демонстрации автомобиль без водителя поднялся по крутому пандусу, перевернулся, а затем, используя воздушные струи, совершил прыжок через другие модели Tesla.
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