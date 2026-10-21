Маск заявил о возможном слиянии SpaceX и Tesla
Американские технологические корпорации SpaceX и Tesla ведут переговоры о слиянии, заявил их глава Илон Маск. Сам бизнесмен участвовать в обсуждении не будет.
«Поскольку у меня есть конфликт интересов, я не могу принимать участие в обсуждениях специальных комитетов»,— сказал Илон Маск во время презентации финансового отчета SpaceX за третий квартал. По его словам, слияние может принести пользу, в том числе в области разработки программного обеспечения и чипов для искусственного интеллекта.
SpaceX и Tesla уже сформировали комитеты, состоящие из директоров компаний, уточнил Илон Маск. Однако говорить о неизбежности слияния пока преждевременно, добавил он. Окончательное решение зависит от акционеров, которые должны одобрить сделку.
На пресс-конференции руководители SpaceX отчитались о росте выручки на 161% — до рекордных $14,5 млрд. Результаты компании, по данным Financial Times, в основном связаны с продажами услуг облачных вычислений.