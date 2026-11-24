FT: Tesla и SpaceX выбрали представителей для переговоров о слиянии
Американские корпорации Tesla и SpaceX отобрали пятерых топ-менеджеров, которые будут вести переговоры о слиянии компаний. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, топ-менеджеры возглавили два комитета, которые обсуждают условия сделки. Они намерены завершить ее к концу текущего года. Газета отмечает, что перед участниками стоит «сложная задача» — подготовить объединение двух масштабных бизнесов, заручиться поддержкой акционеров и защитить себя от возможных исков со стороны инвесторов.
В Tesla для переговоров отобрали главу совета директоров Робин Денхолм, а также членов совета Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джека Хартунга. От SpaceX переговоры, по данным источников, ведут двое — члены совета директоров Рулоф Бота и Рэнди Глейн. Как пишет FT, «все пятеро были сочтены достаточно финансово незаинтересованными, чтобы вести такие переговоры». Однако газета отмечает, что все они «тесно связаны» с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Как подчеркнули собеседники FT, сам господин Маск не имеет права напрямую участвовать в переговорах.
В октябре Илон Маск заявил, что Tesla и SpaceX ведут переговоры о слиянии. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что компании могут анонсировать слияние в начале 2027 года. Общая капитализация объединенной компании может достичь $3,5 трлн. После победы Демократической партии на выборах в Конгресс США американские СМИ не исключили, что демократы могут воспрепятствовать этой сделке.