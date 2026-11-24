В Tesla для переговоров отобрали главу совета директоров Робин Денхолм, а также членов совета Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джека Хартунга. От SpaceX переговоры, по данным источников, ведут двое — члены совета директоров Рулоф Бота и Рэнди Глейн. Как пишет FT, «все пятеро были сочтены достаточно финансово незаинтересованными, чтобы вести такие переговоры». Однако газета отмечает, что все они «тесно связаны» с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Как подчеркнули собеседники FT, сам господин Маск не имеет права напрямую участвовать в переговорах.