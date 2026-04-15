Завод Tesla в Шанхае будет производить человекоподобных роботов

Крупнейшая производственная площадка компании Tesla — завод в Шанхае сможет в будущем выпускать человекоподобных роботов. Об этом заявил глава китайского подразделения Tesla Аллан Ван Хао. Его слова цитирует издание South China Morning Post.

Как отмечает SCMP, это первый случай, когда официальный представитель Tesla публично высказывается о потенциальном использовании завода в Шанхае для производства человекоподобных роботов. В соответствии с планами Илона Маска это направление является новой стратегической целью компании.

Между тем на запрос СМИ в китайском подразделении Tesla ответили, что «в настоящий момент нет конкретных планов массового производства человекоподобных роботов» на заводе в Шанхае. Там отметили, что господин Ван говорил «о существенных возможностях массового производства и значительном потенциале» этого завода.

