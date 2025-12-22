Bloomberg: не менее 15 американцев погибли в ДТП из-за блокировки дверей Tesla

Как минимум 15 граждан США погибли в ДТП на автомобилях Tesla за последние десять лет из-за невозможности покинуть салон, следует из исследования Bloomberg. После столкновения и возгорания двери машины переставали открываться, и выбраться из нее не удавалось.

В своем исследовании Bloomberg использовало данные полицейских протоколов, отчетов вскрытий тел погибших, а также видео, фотографии и записи звонков в службы экстренной помощи. Основной причиной блокировки дверей в Tesla во время ДТП агентство назвало потерю питания. В автомобиле есть механические рычаги аварийного открытия, однако при задымлении и в состоянии паники найти их трудно. Один из участников аварии в 2023 году рассказал Bloomberg, что для эвакуации из салона ему пришлось выбить окно.

Еще один описанный агентством случай — смертельное ДТП в штате Висконсин. При пожаре в Tesla Model S погибли все пять человек, находившихся в салоне. Очевидцы, уточнило Bloomberg, слышали крики жертв о том, что в авто не открываются двери.

Больше половины изученных Bloomberg ДТП произошли после ноября 2024 года. Несмотря на то что блокировка дверей в Tesla составляет небольшую долю от общего числа аварий с электромобилями, их количество растет, пишет агентство. Официальной статистики компания не публикует.

В ответ на запрос Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) по поводу дефектов дверей Tesla Model Y в компании заявили, что такая проблема характерна для всей отрасли. При этом в Tesla пообещали улучшить механизм.