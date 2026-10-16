Tesla представила летающий Roadster
Компания Tesla представила новый спорткар Roadster, который способен не только разгоняться до 60 миль (96,56 км) в час менее чем за секунду, но и летать. Презентация прошла на тестовом полигоне SpaceX в Техасе.
Во время демонстрации автомобиль без водителя поднялся по крутому пандусу, перевернулся, а затем, используя воздушные струи, совершил прыжок через ряд других моделей Tesla. По словам Маска, в машине установлены десять сопел и баллоны со сверхвысоким давлением воздуха.
Серийное производство новинки, находившейся в разработке почти десять лет, компания планирует начать в 2028 году.
Как отмечает CNN, несмотря на эффектную презентацию, остается неясным, сможет ли Roadster действительно летать, а не просто совершать короткие прыжки. Эксперты говорят о том, гибрид летающего и транспортного устройства может работать очень нестабильно, могут возникнуть трудности от вертикального подъема к движению вперед. В летающей версии новый родстер рассчитан только на водителя. Также под вопросом остается легальность подобных полетов.