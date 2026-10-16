Tesla представила летающий Roadster

Во время демонстрации автомобиль без водителя поднялся по крутому пандусу, перевернулся, а затем, используя воздушные струи, совершил прыжок через ряд других моделей Tesla. По словам Маска, в машине установлены десять сопел и баллоны со сверхвысоким давлением воздуха.