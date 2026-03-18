Tesla потратит $4,3 млрд на производство аккумуляторных батарей в США

Компания Tesla подписала соглашение на $4,3 млрд с южнокорейской LG Energy Solution, в рамках которого на заводе в Лансинге, штат Мичиган, будет налажено производство компонентов для систем хранения энергии (LFP-аккумуляторы). Завод начнет работу в 2027 году.

В последнее время Tesla активно инвестирует в энергетические операции, и это соглашение усиливает позиции компании за пределами собственного автомобильного производства. Контракт с LG позволит Tesla получить больше контроля над ключевыми компонентами своего энергетического бизнеса, который до сих пор во многом зависит от внешних поставщиков.

Изначально завод в Мичигане разрабатывался как совместное предприятие LG и General Motors, но один из старейших автоконцернов мира вышел из проекта в прошлом году в рамках сокращения своих инвестиций в электромобили.

Екатерина Наумова