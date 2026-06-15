Reuters: эксперты подвергли сомнению данные Tesla о безопасности беспилотного вождения

Tesla хочет получить разрешение на использование своей системы полного автономного вождения (Full Self-Driving — FSD) в европейских странах и предоставила нескольким регуляторам собственные данные о ее безопасности. Однако, как пишет Reuters со ссылкой на оценку независимых экспертов, эта информация сомнительна.

Как сообщает Reuters, основатель Tesla Илон Маск и другие топ-менеджеры компании регулярно цитируют собственную статистику ДТП, в соответствии с которой использование FSD в десять раз безопаснее, чем вождение автомобиля человеком. Сообщается, что сходные данные компания предоставила и европейским регуляторам. Пока такое разрешение было получено только от Нидерландов.

Эксперты, опрошенные Reuters, отметили, что данные Tesla больше похожи на приукрашенный маркетинговый отчет, чем на реальные данные о ДТП. В частности, по их мнению, компания некорректно сравнивает число ДТП с участием обычных автомобилей и тех, которые снабжены FSD. В некоммерческой организации «Европейский совет по транспортной безопасности» заявили, что их обеспокоили данные об этом и что для получения разрешения в ЕС сведения Tesla должны быть проверены независимыми экспертами.

Яна Рождественская