BI: «русский хакер» помог привлечь Tesla к суду за смертельное ДТП

ИТ-специалист российского происхождения помог в расследовании смертельного ДТП, произошедшего из-за дефекта в системе автопилота Tesla. Как сообщает Business Insider, «русский хакер», известный под псевдонимом GreenTheOnly, некоторое время помогал Tesla выявлять уязвимости в ее ПО в рамках программы bug bounty — (вознаграждение за найденные ошибки).

В 2019 году во Флориде произошло ДТП с участием Tesla Model S, двигавшейся с включенной функцией автопилота. В ДТП погибла находившаяся за рулем девушка, а пассажир получил серьезные травмы. Tesla долгое время не признавала свою вину, и процесс затянулся на несколько лет. Лишь в августе 2025 года суд Майами обязал компанию выплатить родственникам погибшей и пострадавшему пассажиру $243 млн.

Репортеры Business Insider в рамках собственного расследования восстановили полную цепочку событий, связанных с ДТП и расследованием. Они выяснили, что адвокаты привлекли российского ИТ-специалиста к делу в 2024 году. Именно «русский хакер» GreenTheOnly помог адвокатам истцов получить доказательства вины Tesla. Причем сделал он это в кафе Starbucks буквально за несколько минут, сидя там со своим ноутбуком, на глазах изумленных юристов. «Вот строка кода, которая говорит о том, что данные были отправлены в Tesla,— сказал ИТ-специалист.— А вот строка кода, которая говорит о том, что они их получили». Восстановленная им картина столкновения и данные о работе автопилота стали ключевым доказательством в суде.

В итоге резонансное ДТП с участием Tesla привело к ужесточению в США контроля за безопасностью автомобилей с функцией автопилота, а компании были вынуждены усилить контроль за работой таких систем. При этом «русский хакер» GreenTheOnly отмечает, что после решения суда Tesla усложнила доступ к данным автопилотов, сделав свои системы более закрытыми.

Екатерина Наумова