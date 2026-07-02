BI: «русский хакер» помог привлечь Tesla к суду за смертельное ДТП
ИТ-специалист российского происхождения помог в расследовании смертельного ДТП, произошедшего из-за дефекта в системе автопилота Tesla. Как сообщает Business Insider, «русский хакер», известный под псевдонимом GreenTheOnly, некоторое время помогал Tesla выявлять уязвимости в ее ПО в рамках программы bug bounty — (вознаграждение за найденные ошибки).
В 2019 году во Флориде произошло ДТП с участием Tesla Model S, двигавшейся с включенной функцией автопилота. В ДТП погибла находившаяся за рулем девушка, а пассажир получил серьезные травмы. Tesla долгое время не признавала свою вину, и процесс затянулся на несколько лет. Лишь в августе 2025 года суд Майами обязал компанию выплатить родственникам погибшей и пострадавшему пассажиру $243 млн.
Репортеры Business Insider в рамках собственного расследования восстановили полную цепочку событий, связанных с ДТП и расследованием. Они выяснили, что адвокаты привлекли российского ИТ-специалиста к делу в 2024 году. Именно «русский хакер» GreenTheOnly помог адвокатам истцов получить доказательства вины Tesla. Причем сделал он это в кафе Starbucks буквально за несколько минут, сидя там со своим ноутбуком, на глазах изумленных юристов. «Вот строка кода, которая говорит о том, что данные были отправлены в Tesla,— сказал ИТ-специалист.— А вот строка кода, которая говорит о том, что они их получили». Восстановленная им картина столкновения и данные о работе автопилота стали ключевым доказательством в суде.
В итоге резонансное ДТП с участием Tesla привело к ужесточению в США контроля за безопасностью автомобилей с функцией автопилота, а компании были вынуждены усилить контроль за работой таких систем. При этом «русский хакер» GreenTheOnly отмечает, что после решения суда Tesla усложнила доступ к данным автопилотов, сделав свои системы более закрытыми.
Инцидент во Флориде — это не единственное ДТП со смертельным исходом, связанное с неполадками в системе автопилота Tesla. За последние годы было зафиксировано около 15 таких аварий, три случая из которых рассматриваются в федеральных судах США. В 2024 году Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) представило результаты расследования 956 инцидентов с участием электромобилей Tesla, оборудованных системой автопилота, где травмы получили 32 человека, а 13 погибли. В докладе отмечались критические пробелы в безопасности автопилота, который не обеспечивал должного уровня отображения ситуации и реакции водителя. Также система не подавала предупредительных сигналов, когда водитель не уделял управлению достаточно внимания.
В декабре 2023 года Tesla отозвала более 2 миллионов электромобилей в США для обновления программного обеспечения автопилота, чтобы снизить риск аварии при его некорректном использовании водителем. Это произошло после того, как NHTSA выявило, что уникальный дизайн автопилота Tesla может привести к недостаточному участию водителя в управлении, что создает риск неправильного использования системы. Хотя Tesla не согласилась с выводами NHTSA, компания все же внесла дополнительные элементы управления и оповещения, чтобы стимулировать водителей соблюдать свои обязанности по контролю.
Власти США продолжают активно следить за безопасностью беспилотных систем. Так, в январе 2026 года NHTSA начало расследование в отношении Waymo (подразделение Alphabet) после того, как роботакси компании сбило ребенка в Калифорнии. Этот случай подчеркивает, что проблемы безопасности автономного транспорта выходят за рамки одной компании.