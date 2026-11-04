Акции Tesla и SpaceX упали после поражения республиканцев на выборах

Особое беспокойство у инвесторов может вызывать тот факт, что Илон Маск сделал центром своей бизнес-империи Техас. И именно местным республиканцам он помогал особенно активно. Но, по предварительным данным, избиратели штата, обычно голосующие за республиканцев, на нынешних выборах предпочли демократов — и на выборах губернатора (с 1991 года), и на выборах в Сенат (с 1988 года).