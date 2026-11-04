Акции Tesla и SpaceX упали после поражения республиканцев на выборах
Акции компаний американского миллиардера Илона Маска Tesla и SpaceX подешевели после того, как стало известно, что на выборах в Конгресс с большим перевесом выиграла Демократическая партия. Как пишет The Wall Street Journal, акции Tesla на внебиржевых торгах снизились на 3,5%, SpaceX — на 3,6%.
Во время предвыборной кампании господин Маск стал крупнейшим жертвователем республиканцев, в общей сложности выделив им не менее $445 млн. По словам директора по исследованиям трейдинговой платформы XTB Кэтлин Брукс, победа демократов может помешать возможному слиянию Tesla и SpaceX, о котором господин Маск заявил в октябре. «Хотя Конгресс не может остановить слияние SpaceX и Tesla, он может замедлить его путем дополнительных проверок. Так что теперь как с Tesla, так и со SpaceX связаны дополнительные политические риски, которые могут оказать давление на их акции»,— отметила госпожа Брукс.
Особое беспокойство у инвесторов может вызывать тот факт, что Илон Маск сделал центром своей бизнес-империи Техас. И именно местным республиканцам он помогал особенно активно. Но, по предварительным данным, избиратели штата, обычно голосующие за республиканцев, на нынешних выборах предпочли демократов — и на выборах губернатора (с 1991 года), и на выборах в Сенат (с 1988 года).
По оценке NBC News, Демократическая партия, по предварительным данным, получит 255 из 435 мест в Палате представителей и не меньше 51 из 100 в Сенате, а при окончательном подсчете может набрать там 56 мест.